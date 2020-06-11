Українцям слід бути готовими до другої хвилі захворюваності на коронавірус COVID-19. При цьому спалах може статися навіть влітку.

Про це розповів в інтерв’ю #Буквам лікар, керівник напрямку з медичного менеджменту в Lviv Business School Ігор Заставний.

“Звісно, другу хвилю варто очікувати. Про це говорять у ВООЗ, говорять й інші провідні світові експерти. Питання тут в тому, як саме ця хвиля буде поширюватися. Можливо, нинішній ріст захворюваності в деяких областях гіпотетично можна назвати другою хвилею. Бо перша була незначна, потім цифри пішли на спад, а потім знову почали рости. В різних країнах це буде відбуватись по-різному”, – зазначив він.

Заставний наголосив, що може бути і третя, і четверта хвиля заражень. На його думку, це триватиме доти, доки не винайдуть вакцину, і як мінімум 60 % населення нашої країни не зроблять щеплення.

“Треба говорити не тільки про другу хвилю, а й про третю, четверту тощо. Так буде до моменту, доки не винайдуть вакцину і нам не вдасться охопити щепленням мінімум 60 % населення. Тоді ми зможемо бути злегка спокійними”, – пояснив лікар .

Він уточнив, що коронавірусна інфекція “влилася в наше життя і стала ще одним “грипом”: вона продовжуватиме циркулювати – можливо, незалежно від сезону.

“На грип ми хворіємо щороку. Вакцина є, але далеко не всі вакцинуються. Доки не буде вакцини від коронавірусу, ця інфекція матиме такий самий характер, і не можу точно сказати щодо сезонності. Думаю, це триватиме весь рік, незалежно від пори”, – заявив Заставний.

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Він наголосив, що найгірший сценарій – це відсутність сезонності поширення COVID-19.

У зв’язку з цим Заставний допускає, що влітку може бути навіть більше випадків інфікування, ніж спостерігалося навесні.

“Найгірший сценарій – це відсутність сезонності, коли вірус поширюється незалежно від того, літо зараз чи осінь. Можливо, ми в цьому переконаємося протягом літа. Або не переконаємося. Особливо коли люди почнуть їздити на відпочинок. Люди ігнорують захист, знімають маски. Допускаю, що влітку хворих на COVID-19 може бути навіть більше, ніж було навесні”, – повідомив він.