Споживачі, які купили газ за страховою ціною, переплатили зайві кошти через неправильний прогноз вартості палива в січні. Кошти повернуть наприкінці сезону.

Про це повідомив в фейсбук голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.

Як повідомлялося раніше, влітку “Нафтогаз” пропонував закупити газ на зимовий період “за фіксованою річною ціною” українцям у 19 областях країни. Відпускна ціна “Нафтогазу” газопостачальним підприємствам (газсбитам) становила 4 874, 42 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ, вартості транспортування і розподілу).

У вівторок, 28 січня НАК “Нафтогаз України” оновив ціну на газ для населення, яка буде діяти в січні 2020 року. Вона складе 4,65 грн за кубометр (також без урахування ПДВ, вартості транспортування і розподілу).

Через те, що прогнозована ціна виявилася вищою за реальну, споживачі, які скористалися акцією, переплатили. Переплачені кошти будуть повернуті їм після опалювального сезону.

“Наші найактивніші клієнти знову отримають платіжки за місяць, а переплату ми зможемо повернути їм після завершення сезону. Ми дуже цінуємо, що у вересні ви вирішили скористатися нашою пропозицією. На жаль, не всі зміни на ринку цієї зими ми могли передбачити заздалегідь. Головне — ви нічого не втратите, ви отримаєте газ за найнижчою з доступних на нашому ринку цін”, — заявив Коболєв.