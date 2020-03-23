Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Діяльність всіх аеропортів, крім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень”, – написав він.
Шмигаль уточнив, що виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств.
“Ми розуміємо, що рішення непопулярне і незручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу ростуть. Тому повинні посилювати обмежувальні заходи”, – підкреслив прем’єр-міністр.
- Кабінет Міністрів через коронавірус в Україні на позачерговому засіданні оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях.