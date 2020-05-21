В Одеській міській інфекційній лікарні почали клінічні дослідження вітчизняного препарату "Амізон Макс" в якості ліків від коронавірусної інфекції.

Лікарня стала однією з семи медустанов, де за рішенням Міністерства охорони здоров’я проводять подібні дослідження, повідомляє “Думська”.

Журналісти запитують: чи здатний “Амізон” допомогти від COVID-19? Цей препарат виробляє київська компанія “Фармак”, що належить одній з найбагатших жінок України – Філі Жебровській.

Досі клінічні дослідження проводилися лише на малих групах до 100 чоловік. Незважаючи на те, що “Амізон” випускається з 1996 року, він не сертифікований за межами колишніх країн СРСР, не рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я і не згадується в спеціалізованих зарубіжних виданнях, а публікації у вітчизняних носять замовний характер.

“Препарат містить йод і спочатку позиціонувався як ненаркотичний анальгетик. В середині 2000-х йому почали приписувати протизапальні, жарознижуючі й імуномодулюючі властивості. Крім того, “Амізон” нібито виводить з організму токсини і захищає печінку”, – пише “Думська”.

В Україні препарат продається за ціною 80-90 гривень за блістер з 10 таблеток. Лікарі виписують його разом з іншими препаратами при лікуванні грипу та ГРВІ, вказуючи, що він уповільнює розвиток вірусу в організмі. “Судячи з усього, це звичайне плацебо”, – констатують журналісти.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що мер Львова Андрій Садовий повернув партію препарату “Протефлазід” виробнику, який намагався видати його за ліки від коронавірусу.