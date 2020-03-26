Про це повідомляє прес–служба міністерства.
Повідомляється, що спеціальний рейс має номер 906 і був призначений на 27 березня 2020 року.
При цьому потяг спочатку поверне до Росії російських громадян, а потім евакуює з Москви українців, які не змогли самостійно дістатися додому.
“Потяг відправиться з Києва 27 березня о 18:36, прибуде до Москви 28 березня в 10:14. В зворотному напрямку потяг №905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35, прибуде до Києва 29 березня о 7:32“, – сказано в повідомленні.
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