"Укрзалізниця" призначила спеціальний потяг, на якому в Україну з Москви евакуюють українців.

Про це повідомляє прес–служба міністерства.

Повідомляється, що спеціальний рейс має номер 906 і був призначений на 27 березня 2020 року.

При цьому потяг спочатку поверне до Росії російських громадян, а потім евакуює з Москви українців, які не змогли самостійно дістатися додому.

“Потяг відправиться з Києва 27 березня о 18:36, прибуде до Москви 28 березня в 10:14. В зворотному напрямку потяг №905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35, прибуде до Києва 29 березня о 7:32“, – сказано в повідомленні.