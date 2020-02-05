Українців, яких евакуюють з китайського Уханю, розмістять в лікарнях на час інкубаційного періоду атипового коронавірусу 2019nCoV.

Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“Будуть встановлені тимчасові обмежувальні заходи і особливі умови для в’їзду осіб, які перебувають саме в китайській провінції Хубей, і буде запропонована ізоляція в установи, визначені МОЗ”, – заявив гендиректор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Андрій Сіпальскій.

Уточнюється, що термін карантину для китайського коронавірусу може становити від 2 до 10 днів.

В той же час остаточна дата евакуації громадян України з китайського Уханю (епіцентру вірусу) поки ще не визначена.

“У Міністерстві інфраструктури України відбулася нарада щодо повернення близько 60 громадян України з міста Ухань, зараз обговорюється план евакуації, все логістичні моменти, дати поки невідомі”, – розповів Сіпальскій.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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