Через швидке поширення коронавірусу в Китаї, зокрема в провінції Хубей, українців, які просили про евакуацію, перевезуть до Києва.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в КНР.

“У зв’язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), Урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну”, – йдеться в повідомленні.

Для евакуації 11 лютого організовують спеціальний чартерний рейс за маршрутом Київ – Ухань – Київ.

Українців, які робили запит на повернення, просять тримати напоготові паспорта і документи, що дають право на перебування в КНР. Для дітей до 18 років – свідоцтво про народження. Також просять постійно перебувати на зв’язку і по можливості поповнити рахунок.

Важливо, щоб кожен українець був в будь-який момент готовим до переміщень, в тому числі нічних. З собою мати необхідний запас води, їжі та медикаментів. Після повернення в Україну всіх громадян чекає 14-денний карантин.

Про прибуття рейсу посольство повідомить дзвінком, а також в групі Embassy – EVACUATION в додатку Wechat.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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