Про це повідомляє прес–служба ДПСУ.
Уточнюється, що 35 українців прибули на поромі до Чорноморська з турецького міста Карасу.
За інформацією прикордонників, в Одесі на борт піднялися фахівці Лабораторного центру Мінохорони і обстежили всіх пасажирів, а також членів екіпажу.
Підкреслюється, що ні у кого на поромі не було виявлено симптомів коронавірусу.
Всі прибулі з Туреччини пройдуть обов’язкову обсервацію протягом 14 днів в одному з місць, визначених Одеською обласною адміністрацією.
- З понеділка, 6 квітня, в Україні посилюється карантин. Тепер українцям заборонено гуляти в парках, скверах, лісах. Порушникам загрожує штраф від 17 тисяч гривень.