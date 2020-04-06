У Державній прикордонній службі України розповіли, як доставили українців з Туреччини.

Про це повідомляє прес–служба ДПСУ.

Уточнюється, що 35 українців прибули на поромі до Чорноморська з турецького міста Карасу.

За інформацією прикордонників, в Одесі на борт піднялися фахівці Лабораторного центру Мінохорони і обстежили всіх пасажирів, а також членів екіпажу.

Підкреслюється, що ні у кого на поромі не було виявлено симптомів коронавірусу.

Всі прибулі з Туреччини пройдуть обов’язкову обсервацію протягом 14 днів в одному з місць, визначених Одеською обласною адміністрацією.

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