Українців протестують на наявність COVID-19 перед евакуацією з Італії

Громадян України, яких сьогодні спецрейсом евакуюють з Італії, перевірять на наявність коронавірусу COVID-19 перед допуском в літак.

Про це повідомили в прес-службі уряду.

Як повідомлялося раніше, 14 березня уряд доручив терміново евакуювати з Італії українських громадян, які не змогли повернутися додому через пандемію коронавірусу COVID-19.

Йдеться про 95 громадян України, які намагалися повернутися, але застрягли на кордоні Італії через закриття кордону зі Словенією. О 16 годині в неділю, 15 березня, з аеропорту “Бориспіль” за ними вилетів спецрейс авіакомпанії SkyUp Airlines. Він здійснить політ за маршрутом Київ (Бориспіль) — Венеція (аеропорт Марко Поло) — Київ (Бориспіль).

Зазначається, що на борту літака знаходяться співробітники Центру медицини катастроф. Також весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами. Перед посадкою на рейс медики оглянуть громадян, а також проведуть тестування на коронавірус COVID-19.

Громадяни, у яких результат тесту буде негативний, будуть поміщені на самоізоляцію на 14 днів.

“Нами проведені всі необхідні дослідження для того, щоб оцінити стан здоров’я пасажирів. На самоізоляцію буде відправлено людей без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19”, — запевнив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Самоізоляція триватиме 14 днів. Ляшко зазначив, що перебування на самоізоляції, як і лікування в разі виявлення хвороби (легкої форми), є безпечним для оточуючих.

“Підкреслюю, перебування вдома на самоізоляції, як і здійснення амбулаторного лікування людей з легким перебігом хвороби, безпечне для оточуючих — за умови дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, що містяться в Стандартах надання медичної допомоги”, — наголосив він.