Про це під час брифінгу повідомив віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.
Пристайко зазначив, що зараз уряд зайнятий організацією процесу працевлаштування українців за кордоном в умовах пандемії COVID-19.
“По можливості ми очікуємо централізоване звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших працівниках. Ми очікуємо також гарантоване офіційне працевлаштування не менше трьох місяців. Ми розраховуємо, що від’їзд та приїзд цих груп буде скоординований і організований, можливо, чартерні рейси”, — розповів він.
За словами віце-прем’єра, громадян, які відправляються на роботу в інші країни, а також повертаються в Україну після сезонних робіт, чекають обсервация та тестування на COVID-19.
“Обсервація, тестування та інші заходи безпеки будуть забезпечені як в країнах, куди приїжджають наші працівники, так і при поверненні їх в Україну”, — сказав Пристайко.
Також віце-прем’єр наголосив, що Україна не може запропонувати активної частини громадян, які працюють за кордоном, “європейський рівень зарплат”, але розраховує на їхню допомогу в розбудові країни.
Нагадаємо, раніше Україна тимчасово заборонила своїм громадянам виїзд за кордон на сезонні роботи. Голова МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що країни Євросоюзу надсилають запити на відправку сезонних працівників, зазначивши, що влада нашої країни керується “перш за все міркуваннями безпеки і здоров’я наших громадян”. Кулеба висловив думку, що на тлі пандемії “поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності”.
Як розповів #Буквам юрист Володимир Владимиров, заборона на виїзд українських заробітчан на сезонні роботи в країни Євросоюзу є незаконною.
- 29 квітня українська авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон через заборону Державної авіаційної служби України. Рейс мав виконуватися в середу, 29 квітня, о 12:40. Він був організований для доставлення до Великої Британії на роботу українських громадян, котрі мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.
- Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль висунув Євросоюзу ряд умов та заявив про намір “курирувати” процес працевлаштування українців за кордон.
- Цей інцидент обурив нардепа, голову Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом та члена ряду міжпарламентських груп та рад Іванну Климпуш-Цинцадзе. Нардеп розкритикувала дії влади щодо українців, які працюють в ЄС, та звинуватила владу в “підіграванні тезам РФ”.