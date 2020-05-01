Громадян, які відправляються на роботу за кордон та прибувають назад в Україну, будуть тестувати на COVID-19 в обох пунтках призначення.

Про це під час брифінгу повідомив віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Пристайко зазначив, що зараз уряд зайнятий організацією процесу працевлаштування українців за кордоном в умовах пандемії COVID-19.

“По можливості ми очікуємо централізоване звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших працівниках. Ми очікуємо також гарантоване офіційне працевлаштування не менше трьох місяців. Ми розраховуємо, що від’їзд та приїзд цих груп буде скоординований і організований, можливо, чартерні рейси”, — розповів він.

За словами віце-прем’єра, громадян, які відправляються на роботу в інші країни, а також повертаються в Україну після сезонних робіт, чекають обсервация та тестування на COVID-19.

“Обсервація, тестування та інші заходи безпеки будуть забезпечені як в країнах, куди приїжджають наші працівники, так і при поверненні їх в Україну”, — сказав Пристайко.

Також віце-прем’єр наголосив, що Україна не може запропонувати активної частини громадян, які працюють за кордоном, “європейський рівень зарплат”, але розраховує на їхню допомогу в розбудові країни.

Нагадаємо, раніше Україна тимчасово заборонила своїм громадянам виїзд за кордон на сезонні роботи. Голова МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що країни Євросоюзу надсилають запити на відправку сезонних працівників, зазначивши, що влада нашої країни керується “перш за все міркуваннями безпеки і здоров’я наших громадян”. Кулеба висловив думку, що на тлі пандемії “поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності”.

Як розповів #Буквам юрист Володимир Владимиров, заборона на виїзд українських заробітчан на сезонні роботи в країни Євросоюзу є незаконною.