Українців, які були евакуйовані з Катару і Балі, розмістили на обов'язкову обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

“Сьогодні о 6:00 державне підприємство Міністерства оборони України “Готель Козацький”, що в Києві, розмістив 100 осіб, які прибули з Балі і Катару”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що всі громадяни України, які сьогодні прибувають в країну, зобов’язані пройти обов’язкову обсервацію протягом 14 днів.

“3 автобуса в супроводі автомобілів поліції прибули до місця проведення обсервації. Деякі з поселених не погодилися з необхідністю дотримання певних запобіжних заходів. На них складено адміністративні протоколи”, – йдеться в повідомленні Міноборони.

Повідомляється, що готель “Козацький” до сьогоднішнього дня перебував 20 днів на карантині і був законсервований.

“Зараз весь персонал готелю на місці. Всі працюють в захисних костюмах. Прибулі з Балі і Катару українці повинні дотримуватися режиму і знаходитися в номерах. Їжа буде їм надаватися до номерів. Зараз очікується ще одна група українців, які будуть проходити обсервацію в даному готелі Міністерства оборони “, – сказано в повідомленні.

<noscript><iframe title="Готель Міноборони «Козацький» розмістив для обсервації групу українців, які прибули з Балі та Катару" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/nMD4dhRBDIw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

При цьому в ЗМІ було опубліковано відео , на якому видно , що готель “ Козацький “ був оточений співробітниками Національної поліції і бійцями Національної гвардії .

Прилетевшие украинцы пребывают в отель Козацкий.Подробнее -https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q Gepostet von Pavlovsky News am Montag, 30. März 2020

Також повідомляється , що на місці перебуває міністр інфраструктури України Владислав Криклій .