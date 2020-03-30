Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
“Сьогодні о 6:00 державне підприємство Міністерства оборони України “Готель Козацький”, що в Києві, розмістив 100 осіб, які прибули з Балі і Катару”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що всі громадяни України, які сьогодні прибувають в країну, зобов’язані пройти обов’язкову обсервацію протягом 14 днів.
“3 автобуса в супроводі автомобілів поліції прибули до місця проведення обсервації. Деякі з поселених не погодилися з необхідністю дотримання певних запобіжних заходів. На них складено адміністративні протоколи”, – йдеться в повідомленні Міноборони.
Повідомляється, що готель “Козацький” до сьогоднішнього дня перебував 20 днів на карантині і був законсервований.
“Зараз весь персонал готелю на місці. Всі працюють в захисних костюмах. Прибулі з Балі і Катару українці повинні дотримуватися режиму і знаходитися в номерах. Їжа буде їм надаватися до номерів. Зараз очікується ще одна група українців, які будуть проходити обсервацію в даному готелі Міністерства оборони “, – сказано в повідомленні.
Прилетевшие украинцы пребывают в отель Козацкий.Подробнее -https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q
Gepostet von Pavlovsky News am Montag, 30. März 2020
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