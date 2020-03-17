105 українських громадян, які не змогли вилетіти додому вчасно і застрягли на Шрі-Ланці, повернуть додому трьома рейсами.

Про це повідомили в МЗС.

Напередодні 105 українців застрягли на Шрі-Ланці, оскільки, за їхніми словами, їх нібито відмовився приймати аеропорт “Бориспіль”. Пасажири повинні були вилетіти з Шрі-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо – Дубай-Київ.

Туристичний оператор підтвердив їм, що виліт буде, проте українцям відмовили в реєстрації.

Тепер же вони зможуть повернутися трьома рейсами 18, 20 і 21 березня.

Посольство України в Індії домовляється про дозвіл евакуювати українців цими рейсами.

За минулу добу, 16 березня, понад 50 тисяч українців повернулися із-за кордону додому.