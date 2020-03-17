Про це повідомили в МЗС.
Напередодні 105 українців застрягли на Шрі-Ланці, оскільки, за їхніми словами, їх нібито відмовився приймати аеропорт “Бориспіль”. Пасажири повинні були вилетіти з Шрі-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо – Дубай-Київ.
Туристичний оператор підтвердив їм, що виліт буде, проте українцям відмовили в реєстрації.
Тепер же вони зможуть повернутися трьома рейсами 18, 20 і 21 березня.
Посольство України в Індії домовляється про дозвіл евакуювати українців цими рейсами.
За минулу добу, 16 березня, понад 50 тисяч українців повернулися із-за кордону додому.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.