Про це повідомляє газета “Голос України”.

На прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному веб-сайті виробника та оформлення гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюються продавцем під час продажу таких товарів.

На вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари (паспорт або будь-який інший документ, що додається до товару) в паперовому вигляді.

Також введення положень Закону спростять умови ведення бізнесу – здійснюється діджиталізація бізнес-процесів і поліпшення сервісу, що надається споживачеві при гарантійному обслуговуванні товарів.