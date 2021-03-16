Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Так, ЗСУ висловили довіру 70% опитаних.

Волонтерським організаціям довіряють 65,1% респондентів, а церкві – 63,9%.

Крім того, найчастіше респонденти висловлювали довіру до Державної служби з надзвичайних ситуацій (63%), Державної прикордонної служби (60,2%), Національної гвардії України (56,3%).

Також високий відсоток респондентів довіряє голові міста (селища, села), в якому проживає (55,8%).

Згідно з опитуванням, 54,6% респондентів висловили довіру добровольчим батальйонам, 53,2% – до громадських організацій, 51,4% – до ради міста (селища, села), в якому проживають.

Дослідження проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.