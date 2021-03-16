Українці найчастіше не хочуть робити щеплення проти коронавірусу COVID-19 через те, що вважають вакцини, які застосовуються в Україні, "недостатньо ефективними чи безпечними".

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Так, 51,5% респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення проти коронавірусу.

Найчастіше опитані мотивували відмову тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, “недостатньо ефективні чи безпечні”, але “якоюсь іншою” вакциною вони готові зробити щеплення. Таку відповідь дали 45,2% серед тих, хто не має наміру робити щеплення.

Ще 27% з-поміж них мотивували свою відмову тим, що, на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби.

Крім того, 10,4% респондентів пояснили відмову тим, що вже перехворіли на коронавірус, а 7% мають медичні протипоказання.

Водночас 3,4% опитаних вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Як уточнили соціологи, обґрунтування відмови від щеплення недостатньою ефективністю чи недостатньою безпечністю вакцин найбільш поширене серед представників наймолодшої вікової групи: 18–29 років (цим мотивують свою відмову 54% тих її представників, які не мають наміру робити щеплення проти COVID-19).

Дослідження проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Яким препаратом вакцинують українців?

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозних флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Останнім часом низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що наразі немає доказів того, що вакцина Oxford/AstraZeneca викликає утворення тромбів. В компанії AstraZeneca також спростовували зв’язок між утворенням тромбів та її вакциною.

В Україні запевнили, що не фіксували випадків тромбозу після отримання дози COVID-вакцини Covishield. Про це, зокрема, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він повідомив, що вакцинував Covishield своїх батьків.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння.

У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield. За його словами, він потрапив в той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.