Такі результати опитування, проведеного Центром Разумкова спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва”.

Діяльність голови СБУ Івана Баканова негативно оцінюють 43,9% опитаних, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової – 49,5%, директора НАБУ Артема Ситника – 51,2%, в.о. директора ДБР Олександра Соколова – 41,2%, колишнього керівника САП Назара Холодницького – 49,1%.

На запитання “Як, за Вашим відчуттям, змінилася ситуація з безпекою і громадським порядком протягом останніх 12 місяців” 43, 5% опитаних вважають – на гірше, 42, 6 – ситуація не змінилася і лише 9,3% – ситуація змінилася на краще.

Соціологи опитали 2022 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією Криму та районів Донецької і Луганської областей. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, 19 червня бюджетний комітет парламенту погодив виділення МВС з Фонду боротьби з коронавірусом 2,7 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у залі Верховної Ради збирають підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.