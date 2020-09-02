Такі результати опитування, проведеного Центром Разумкова спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва”.
Діяльність голови СБУ Івана Баканова негативно оцінюють 43,9% опитаних, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової – 49,5%, директора НАБУ Артема Ситника – 51,2%, в.о. директора ДБР Олександра Соколова – 41,2%, колишнього керівника САП Назара Холодницького – 49,1%.
На запитання “Як, за Вашим відчуттям, змінилася ситуація з безпекою і громадським порядком протягом останніх 12 місяців” 43, 5% опитаних вважають – на гірше, 42, 6 – ситуація не змінилася і лише 9,3% – ситуація змінилася на краще.
Соціологи опитали 2022 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією Криму та районів Донецької і Луганської областей. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, 19 червня бюджетний комітет парламенту погодив виділення МВС з Фонду боротьби з коронавірусом 2,7 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що у залі Верховної Ради збирають підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- 5 червня по всій країні відбувалися акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акція сьогодні зранку відбулася під стінами Верховної Ради.
- У центрі Києва під стінами Верховної Ради учасники акції протесту, які вимагали відставки Арсена Авакова, запалили фаєри та підпалили поліційний автомобіль.
- 17 червня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодився передати на розгляд до парламенту постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.