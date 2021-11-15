На Закарпатті прикордонники виявили катапульту, за допомогою якої громадяни України мали намір перекинути через кордон з Румунією контрабандні цигарки.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Вночі з неділі, 14 листопада, на понеділок, 15 листопада, прикордонники виявили поблизу українсько-румунського кордону пускову катапульту. Це сталося на околиці населеного пункту Дротинці (Берегівський район).

За інформацію прикордонників, ділки — троє громадян України — планували за допомогою катапульти та дронів перекинути з України до Румунії тютюнові вироби.

“Під час реалізації оперативної інформації спільний прикордонний наряд на околиці населеного пункту Дротинці Берегівського району затримав трьох ділків, які саме розгорнули, так званий пункт управління польотами. Затриманими виявились громадяни України: 59-річний мешканець села Королево і двоє мешканців міста Виноградів 31-го та 22-х років”, — йдеться в повідомленні.

Чоловіки прибули на місце автівками, в одній з яких прикордонники виявили ноутбук з мапою українсько-румунської ділянки кордону, батареї для дронів, антену, катапульту і власне сигарети — без акцизів.

Про даний факт прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. Порушникам можуть оголосити про підозру за ч.1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч.1 ст. 282 ККУ (порушення правил використання повітряного простору).