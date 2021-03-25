Українці оцінили на "двійку" процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19, який проходить у нашій країні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 18 – 19 березня 2021 року.

Як зазначають соціологи, “ставлення до вакцинації в Україні дуже скептичне” серед мешканців нашої країни.

Так, за результатами опитування з’ясувалося, що середня оцінка процесу вакцинації в Україні – 2,3 бала по п’ятибальній системі.

Чверть респондентів оцінили процес вакцинації в країні як жахливий (25%). Ще третина (31%) – як поганий, а 33% – як середній.

Менше 10% респондентів оцінили процес вакцинації добре або відмінно (загалом 8%).

Під час опитування 46% респондентів висловили думку, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення несе міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Ще 16% опитаних вважають, що відповідальність несе президент Володимир Зеленський.

Крім того, 15% респондентів заявили, що відповідальність лежить на головному санітарному лікареві Віктору Ляшку; 11% – на Верховній Раді; 4% – на прем’єрі Денисові Шмигалі.

34% респондентів повідомили, що їм цілком достатньо інформації про хід вакцинації проти коронавірусу в Україні, 27% – скоріше достатньо.

Водночас для майже 40% опитаних інформації про вакцинацію недостатньо.

Більш обізнаними про хід вакцинації вважають себе старші опитані, а також ті, хто краще його оцінюють. Але й серед них кожному шостому не вистачає інформації про хід вакцинації.

Також з’ясувалося, що 44% респондентів взагалі не знають, яким чином можна записатися в чергу на вакцинацію проти коронавірусу. Ще 32% – щось чули про це.

І лише 24% опитаних – добре обізнані.

Найменше обізнані мешканці Сходу і Півдня. Серед охочих зробити щеплення вакциною Covishield третина не знають, як це реалізувати.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Згідно з даними на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, у нашій країні очікують на поставку вакцин: Covishield, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, Novavax.

Поставки плануються як через глобальну ініціативу COVAX, так і через прямі закупівлі в компаній-виробників за кошти державного бюджету України, а також через закупівлі “за кошти міжнародних донорів”.

Проте досі Україна отримала лише перші 500 тисяч доз вакцини Covishield (23 лютого її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

Сьогодні ж стало відомо, що з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини проти коронавірусу CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні отримали щеплення 155 587 людей.