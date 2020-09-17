Ключовими пріоритетами в роботі місцевої влади, на думку українців, є сфери медицини, економіки, освіти та боротьби з корупцією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг з 12 по 15 вересня 2020 року.

Так, говорячи про основні пріоритети в роботі місцевої влади, респонденти найчастіше згадували: про медицину (58%), економіку і створення робочих місць (33%), освіту (27%), боротьбу з корупцією (23%).

Також серед пріоритетів для влади українці називали: дороги (26%), екологію (16%), соціальний захист (14%).

Оцінюючи сфери, в яких місцевій владі вдалося досягти найбільших успіхів, респонденти найчастіше згадували: про дороги та тротуари (54%) та парки й сквери (36%).

Про поліпшення у сферах громадського транспорту говорили лише 12% опитаних, медицини – 9%, освіти та житлово-комунального господарства – по 7%, екології – 5%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.