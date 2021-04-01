Українці вважають себе найменш захищеними у сферах правосуддя та захисту від корупції. А найкращим вважають захист від надзвичайних ситуацій.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 26-28 березня 2021 року.

Так, серед різних сфер опитані найкраще оцінили захист від надзвичайних ситуацій (добре або задовільно оцінили 59%).

Відносно краще респонденти також оцінили захист від терористичних загроз (47%) та соціальний захист (50%).

Безпеку на дорогах на “добре” або “задовільно” оцінили 45% опитаних (а на “відмінно” – 1%).

Безпеку життя та майна громадян на “добре” або “задовільно” оцінили – 42% (на “відмінно” – 1%).

Щодо сфери охорони здоров’я цей показник складає 38% (на “відмінно” оцінили 2% опитаних).

Сферу захисту прав людини на “добре” або “задовільно” оцінили 37% респондентів (на “відмінно” – 2%).

Сферу екології оцінили на “добре” або “задовільно” – 35% опитаних (на “відмінно” – 2%); сферу захисту від епідемій – 32% (на “відмінно” – 2%).

Захист у сфері нелегальної міграції на “добре” або “задовільно” оцінили 38% опитаних (на “відмінно” – 2%). Водночас, чверть не змогли дати жодної оцінки.

Найменш захищеними громадяни себе вважають у сфері правосуддя (на “добре” або “задовільно” оцінили 25%, на “відмінно” – 1%) та захисту від корупції (на “добре” або “задовільно” оцінили 11%, на “відмінно” – 1%).

“Захист в усіх сферах краще оцінюють молодші опитані. Винятком є сфери екології та захисту від корупції, де оцінки майже однаково низькі в усіх вікових категоріях. Є відмінності і за територіальною ознакою: наприклад, захист від терористичних загроз має кращі оцінки там, де він є більш актуальним – у великих містах, для киян та жителів східних областей. Також у обласних центрах краще оцінюють безпеку на дорогах, а соціальний захист й правосуддя – навпаки, краще оцінили у менших поселеннях. Екологію, захист від нелегальних мігрантів та багато інших сфер найгірше оцінили на Півдні. Захист у сферах, які стосуються здоров’я, найкраще оцінюють у західних регіонах”, – зазначили соціологи.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.