Українці поки не зможуть виїхати з країни за закордонним Е-паспортом, — ДМС

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк повідомив, що українці поки не зможуть виїжджати за кордон за електронним закордонним паспортом.

Про це він заявив під час онлайн презентації цифрових паспортів у застосунку “Дія”, повідомляє кореспондент #Букв.

“Поки що виїхати за електронним закордонним паспортом за кордон неможливо, але ми з цим працюємо, і не тільки Україна, а й цілий світ”, – сказав Соколюк.

Але наразі Е-паспорт можна використовувати, зокрема:

для ідентифікації особи поліцією,

для отримання посилок чи листів на пошті,

для підтвердження досягнення повноліття,

в медичних і банківських установах, під час отримання адміністративних послуг.

Крім того, за словами голови ДМС, з цифровими документами можна подорожувати всередині країни повітряним або залізничним транспортом.

“Я вважаю, що після закінчення карантину багато людей спробують це використати”, – додав Соколюк.