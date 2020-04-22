Covid-19 Україна

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Українці поки не зможуть виїхати з країни за закордонним Е-паспортом, — ДМС

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк повідомив, що українці поки не зможуть виїжджати за кордон за електронним закордонним паспортом.

Середа, 22 квітня 2020, 18:29

Про це він заявив під час онлайн презентації цифрових паспортів у  застосунку “Дія”, повідомляє кореспондент #Букв.

“Поки що виїхати за електронним закордонним паспортом за кордон неможливо, але ми з цим працюємо, і не тільки Україна, а й цілий світ”, – сказав Соколюк.

Але наразі Е-паспорт можна використовувати, зокрема:

  • для ідентифікації особи поліцією,
    для отримання посилок чи листів на пошті,
    для підтвердження досягнення повноліття,
    в медичних і банківських установах, під час отримання адміністративних послуг.

Крім того, за словами голови ДМС, з цифровими документами можна подорожувати всередині країни повітряним або залізничним транспортом.

“Я вважаю, що після закінчення карантину багато людей спробують це використати”, – додав Соколюк.

Теги: закордонний паспорт, паспорт

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