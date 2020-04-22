Українці поки не зможуть виїхати з країни за закордонним Е-паспортом, — ДМС

Про це він заявив під час онлайн презентації цифрових паспортів у застосунку “Дія”, повідомляє кореспондент #Букв.
“Поки що виїхати за електронним закордонним паспортом за кордон неможливо, але ми з цим працюємо, і не тільки Україна, а й цілий світ”, – сказав Соколюк.
Але наразі Е-паспорт можна використовувати, зокрема:
- для ідентифікації особи поліцією,
для отримання посилок чи листів на пошті,
для підтвердження досягнення повноліття,
в медичних і банківських установах, під час отримання адміністративних послуг.
Крім того, за словами голови ДМС, з цифровими документами можна подорожувати всередині країни повітряним або залізничним транспортом.
“Я вважаю, що після закінчення карантину багато людей спробують це використати”, – додав Соколюк.
- Сьогодні, 22 квітня, в Україні запрацював електронний паспорт.