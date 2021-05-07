Приблизно однакова кількість українців вважають, що діяльність Степана Бандери як історичної постаті була позитивною для України та негативною.

Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, що було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року.

Так, 31% опитаних назвали діяльність Бандери як історичної постаті позитивною для України. Практично стільки ж (32%) вважають його діяльність негативною.

Ще 21% – наскільки позитивною, настільки й негативною. А 13% респондентів не визначилися із відповіддю.

Водночас 3% опитаних заявили, що “не чули про цього діяча”.

Як зазначають соціологи, позитивне ставлення переважає у Західному регіоні (70%).

У Центральному регіоні близько 27% опитаних вважають діяльність Бандери позитивною чи негативною, і також ще 27% – наскільки позитивною, настільки й негативною.

Негативне ставлення переважає у Південному та Східному регіонах, де діяльність Степана Бандери вважають негативною для України 54% та 48% відповідно, а позитивною – по 11% в обох регіонах. Істотна частка мешканців Півдня та Сходу вважають діяльність Бандери наскільки позитивною, настільки й негативною (15% та 25% відповідно).

“Молодь більш схильна вважати Степана Бандеру історичною постаттю, чия діяльність була скоріша позитивною для України”, – йдеться в результатах опитування.

За даними соціологів, 36% прихильників пропрезидентської партії “Слуга народу” вважають Степана Бандеру позитивною історичною постаттю, 27% – негативною.

Серед прихильників “ОПЗЖ” позитивно оцінюють внесок Бандери в історію України лише 4%, а 63% – негативно.

Натомість прихильники “Європейської Солідарності”, навпаки, переважно позитивно оцінюють постать Степана Бандери (57%), негативно – лише 12%.

Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком незаконно окупованого Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

ДОВІДКА. Степан Бандера – український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН-Б.