Про це свідчать результати опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, проведеного з 13 по 23 березня 2020 року.

Зокрема, майже третина респондентів (28,35 %) вважають, що реальною опозицією до нової влади є партія “Європейська Солідарність” Петра Порошенка. “Опозиційну платформу — За життя” як опонента влади сприймають 23,5 %. 14,6 % опитаних бачать такою опозицією Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”.

При цьому, якби вибори до Верховної Ради відбувалися зараз, до Парламенту пройшли б чотири політичні сили. За партію “Слуга народу” готові проголосувати 31,45 % опитаних. Друге місце за “Європейською Солідарністю”, яку готові підтримати 12 % українців. “Опозиційна платформа — За життя” набрала б 9,8 % голосів, Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” – 5,85 %.

Водночас, політична партія “Голос” не потрапила б до Парламенту — за неї готові проголосувати лише 1,9 % респондентів. З інших політичних проєктів найближчий до прохідного бар’єра показник має партія “Сила і честь” – 2,9 %.

Електоральні показники більшості політичних партій у березні переважно не змінилися. Втратила симпатії виборців “Батьківщина” – її електоральний показник у лютому становив 8,1 %.