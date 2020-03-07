Українці вже розкупили всю партію Porsche Taycan вартістю в кілька мільйонів гривень, презентація якого планується лише на кінець березня.

Про це пише видання Green Post.

Перший електричний спорткар Porsche Taycan, який привезли в Україну, виставили в холі офісного корпусу імпортера під Києвом.

На 2020 р Україні німецький виробник виділив лише 73 електричних автомобіля Porsche Taycan. Зокрема, буде представлено чотири версії різної потужності: 4S на 530 к.с. з запасом ходу в 407 км, Turbo потужністю 680 к.с. с запасом ходу в 450 км та S з 761 к.с. с запасом ходу в 412 км.

Зазначається, що їх вартість складає 2 688 975 грн, 3 821 175 грн та 4 637 025 грн станом на початок березня, але відповідна вартість автомобіля складається індивідуально під час конфігурації та розраховується в залежності від курсу валют на момент його оформлення.

Представник Porsche в Україні наголосив, що усі автомобілі, які призначені для України вже передплачені, та по приїзду вони поїдуть до своїх власників.