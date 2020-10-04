Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Тепер не потрібно пред’являти ID-карту або біометричний закордонний паспорт при дистанційному відкритті рахунку в банку, якщо у вас є цифровий паспорт в застосунку “Дія”.
“Скористатися цим методом зможуть усі українці, які мають біометричні документи – ID-картку та закордонний паспорт. Для цього їм потрібно встановити застосунок “Дія” на свій смартфон та верифікуватися для отримання цифрового паспорту або закордонного цифрового паспорту за допомогою Системи BankID НБУ”, – йдеться в повідомленні.
Процес буде виглядати наступним чином:
- банк запропонує потенційному клієнту ідентифікуватися в “Дії” через Систему BankID НБУ;
- після вдалої ідентифікації у клієнта відобразяться цифрові документи, відповідно до даних, що містяться в державних реєстрах;
- через захищені канали банк отримає дані клієнта та додатково здійснить його фотофіксацію методом розпізнавання реальності особи;
- після цього клієнт зможе користуватися послугами банку.
- Раніше повідомлялося, що у мобільному застосунку “Дія” з’явиться електронне свідоцтво про народження дітей у віці до 14 років.