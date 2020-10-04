Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Тепер не потрібно пред’являти ID-карту або біометричний закордонний паспорт при дистанційному відкритті рахунку в банку, якщо у вас є цифровий паспорт в застосунку “Дія”.

“Скористатися цим методом зможуть усі українці, які мають біометричні документи – ID-картку та закордонний паспорт. Для цього їм потрібно встановити застосунок “Дія” на свій смартфон та верифікуватися для отримання цифрового паспорту або закордонного цифрового паспорту за допомогою Системи BankID НБУ”, – йдеться в повідомленні.

Процес буде виглядати наступним чином:

банк запропонує потенційному клієнту ідентифікуватися в “Дії” через Систему BankID НБУ;

після вдалої ідентифікації у клієнта відобразяться цифрові документи, відповідно до даних, що містяться в державних реєстрах;

через захищені канали банк отримає дані клієнта та додатково здійснить його фотофіксацію методом розпізнавання реальності особи;

після цього клієнт зможе користуватися послугами банку.