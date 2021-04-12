З тріумфом українці завершили свій виступ на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходив у Москві з 3-го по 11-е квітня.

Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України.

Збірна України посіла першу позицію у заліку за “великими медалями” (чотири “золота”, одне “срібло”, одна “бронза”), і в заліку з урахуванням “малих медалей” у вправах – ривку та поштовху (10 золотих, три срібних, чотири бронзових медалей).

“Великі” медалі – це медалі за кращий результат за підсумками двох вправ: ривка і поштовху (тобто двоборство).

Золоті нагороди на ЧЄ-2021 у Москві завоювали Каміла Конотоп, Ірина Деха, Аліна Марущак і Дмитро Чумак.

Анастасія Лисенко завоювала срібну медаль, а Дмитро Вороновський – “бронзу”.

Друге місце у рейтингу зайняли болгарські важкоатлети. У команди з Болгарії на одну медаль більше, ніж у українців, проте на одне “золото” менше.

Господарі турніру – РФ – лише на 8-му місці. У росіян одна золота нагорода, чотири “срібла”, та чотири “бронзи”.