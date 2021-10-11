Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів від 30 вересня 2020 року.
Тому цього тижня українці матимуть аж чотири дні поспіль вихідних – з 14 по 17 жовтня включно.
У зв’язку із цим варто зауважити, що зміниться робота банківських установ, зокрема:
- банки мають своєчасно організувати виплату пенсій, соціальних доплат та інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів;
- 15 жовтня 2021 року банки при необхідності можуть проводити касові операції без відкриття операційного дня банку;
- у період з 14 по 17 жовтня міжбанківські перекази через Систему електронних платежів (СЕП) НБУ проводитимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року;
- 23 жовтня (субота) міжбанківські перекази через СЕП проводитимуться датою цього дня – 23 жовтня.
14 жовтня працюватимуть чергові відділення “Укрпошти”.