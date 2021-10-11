Цього року День захисників і захисниць України, який святкують 14 жовтня, припадає на четвер. У зв'язку із цим наступний робочий день - п'ятниця 15 жовтня - перенесли на суботу, 23 жовтня.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів від 30 вересня 2020 року.

Тому цього тижня українці матимуть аж чотири дні поспіль вихідних – з 14 по 17 жовтня включно.

У зв’язку із цим варто зауважити, що зміниться робота банківських установ, зокрема:

банки мають своєчасно організувати виплату пенсій, соціальних доплат та інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів;

15 жовтня 2021 року банки при необхідності можуть проводити касові операції без відкриття операційного дня банку;

у період з 14 по 17 жовтня міжбанківські перекази через Систему електронних платежів (СЕП) НБУ проводитимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року;

23 жовтня (субота) міжбанківські перекази через СЕП проводитимуться датою цього дня – 23 жовтня.

14 жовтня працюватимуть чергові відділення “Укрпошти”.