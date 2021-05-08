Президент Володимир Зеленський в День пам'яті та примирення заявив, що українці воювали проти нацизму під час Другої світової війни не для того, щоб війна забирала життя людей 76 років потому.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Коли говоримо “ніколи знову”, маємо на увазі передусім дуже конкретне “ніколи не забути”. Тому й відзначається в багатьох країнах цей День – пам’яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 Травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше. Бо вона – спільна, одна на всіх у світі. Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження”, – йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що потрібно не забувати, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими.

“І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому. Ніколи не забути, що Друга світова стала найстрашнішою в історії людства. Тому були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру. Поважати їх – обов’язок усіх людей, а особливо – очільників держав та інших політиків. Та щоб ніколи не забути, що мир втрачається надзвичайно легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити. Пам’ятаємо. Перемагаємо. І цінуємо життя. Вічна пам’ять загиблим у Другій світовій війні! Ніколи знову! Never again!” – додав він.