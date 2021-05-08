Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Коли говоримо “ніколи знову”, маємо на увазі передусім дуже конкретне “ніколи не забути”. Тому й відзначається в багатьох країнах цей День – пам’яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 Травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше. Бо вона – спільна, одна на всіх у світі. Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження”, – йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що потрібно не забувати, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими.
“І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому. Ніколи не забути, що Друга світова стала найстрашнішою в історії людства. Тому були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру. Поважати їх – обов’язок усіх людей, а особливо – очільників держав та інших політиків. Та щоб ніколи не забути, що мир втрачається надзвичайно легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити. Пам’ятаємо. Перемагаємо. І цінуємо життя. Вічна пам’ять загиблим у Другій світовій війні! Ніколи знову! Never again!” – додав він.
- Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення.