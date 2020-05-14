Українці з прикордонних районів продовжать їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Так, 13 травня Кабінет міністрів України частково зупинив дію угоди з Білоруссю про безвізові поїздки громадян. Зокрема, з 1 вересня громадяни України не зможуть перетинати кордон з Білоруссю по внутрішньому українському паспорту. Ці зміни стосуються лише виїзду з території України в Білорусь. Перетнути кордон у зворотному напрямку і надалі можна за внутрішніми паспортами.
“Для громадян України – жителів прикордонних районів України залишається чинним режим поїздок в Республіку Білорусь по внутрішніх паспортах та свідоцтвах про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах, від 12.12.1998”, – зазначили в МЗС.
При цьому, заплановані зміни режиму поїздок не стосуються громадян Білорусі.
- Після закінчення пандемії коронавірусу і відкриття країнами Європи своїх кордонів у українців не повинно виникнути проблем із використанням безвізового режиму.