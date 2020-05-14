Українці з прикордонних районів продовжать їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами

Громадяни України, які є жителями прикордонних районі, зможуть і після 1 вересня їздити у Білорусь за внутрішніми паспортами.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Так, 13 травня Кабінет міністрів України частково зупинив дію угоди з Білоруссю про безвізові поїздки громадян. Зокрема, з 1 вересня громадяни України не зможуть перетинати кордон з Білоруссю по внутрішньому українському паспорту. Ці зміни стосуються лише виїзду з території України в Білорусь. Перетнути кордон у зворотному напрямку і надалі можна за внутрішніми паспортами.

“Для громадян України – жителів прикордонних районів України залишається чинним режим поїздок в Республіку Білорусь по внутрішніх паспортах та свідоцтвах про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах, від 12.12.1998”, – зазначили в МЗС.

При цьому, заплановані зміни режиму поїздок не стосуються громадян Білорусі.