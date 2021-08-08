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Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо проходили з 23 липня по 8 серпня.
У загальному заліку Україна посіла 44 місце, і 16-е місце за кількісним показником.
Список медалістів України:
Плавець Михайло Романчук та каноїстка Анастасія Лузан вибороли по дві медалі на Олімпіаді.
“золото”: Жан Беленюк (греко-римська боротьба);
“срібло”: Михайло Романчук (плавання), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Анжеліка Терлюга (карате), Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (веслування), Олександр Хижняк (бокс), Олена Старікова (велоспорт);
“бронза”: Дар’я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування на шпагах), Олена Костевич / Олег Омельчук (кульова стрільба), Михайло Романчук (плавання), Еліна Світоліна (теніс), Алла Черкасова (жіноча боротьба), Марта Фєдіна, Анастасія Савчук (артистичне плавання), Ірина Коляденко (жіноча боротьба), Анастасія Лузан (веслування), Станіслав Горуна (карате), команда синхроністок (артистичне плавання), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту).
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Медалі України на попередніх літніх Олімпіадах:
- 1996 – 9 “золото”, 2 “срібло”, 12 “бронза” = 23 медалі;
- 2000- 3 “золото”, 10 “срібло”, 10 “бронза” = 23 медалі;
- 2004 – 8 “золото”, 5 “срібло”, 9 “бронза” = 22 медалі;
- 2008 – 7 “золото”, 4 “срібло”, 11 “бронза” = 22 медалі;
- 2012 – 5 “золото”, 4 “срібло”, 10 “бронза” = 19 медалей;
- 2016 – 2 “золото”, 5 “срібло”, 4 “бронза” = 11 медалей.
Крім медалей, у наших олімпійців є персональні досягнення. Так, 15-річний українець Олексій Середа посів 6-е місце у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вежі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
Дві українки – Анна Рижикова та Вікторія Ткачук – увійшли до топ-6 фіналу Олімпіади з бігу на дистанції 400 метрів з бар’єрами. А ще Вікторія встановила особистий рекорд.
Українська веслувальниця Вікторія Ус увійшла до топ-10 у фіналі з жіночого слалому на Олімпіаді у Токіо.
- 24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль в Токіо. Наступного дня ще одну “бронзу” збірній України приніс фехтувальник Ігор Рейзлін.
- Згодом третю бронзову нагороду завоювали Олена Костевич та Олег Омельчук (у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів).
- Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді, а згодом – срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем (це перше “срібло” для збірної України в Токіо).
- 31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це перша олімпійська медаль для українського тенісу.
- 22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
- Український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. А “срібло” здобув український борець Парвіз Насібов.
- 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).
- Український каратист Станіслав Горуна завоював бронзову медаль Олімпійський ігор, які тривають у Токіо (Японія).