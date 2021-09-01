Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні українці змагалися у шести видах спорту: плаванні, легкій атлетиці (стрибків у довжину, штовханні ядра та бігу на дистанції 100 метрів), а також у командному півфіналі з настільного тенісу та в кульовій стрільбі.
За результатами восьмого дня наші спортсмени здобули 8 нагород: 2 золотих, 2 срібні і 4 бронзові медалі.
💙🎌💛2 золоті, 2 срібні і 4 бронзові медалі виборола збірна України у восьмий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020.
Від імені усієї олімпійської родини щиро вітаємо з успіхами наших паралімпійців! 👍🇺🇦
📷 @ParalympicGames pic.twitter.com/i8SYrtJKj8
— НОК України (@OlympicUA) September 1, 2021
Золоті нагороди вибороли:
16 золоту медаль для нашої країни виборов Максим Крипак на дистанції 400 м вільним стилем. Для Крипака фінал Паралімпіади-2020 на 400-метрівці став п’ятим. Попередні чотири закінчилися для нього чотирма нагородами.
Ще одне золото із світовим рекордом здобула Анастасія Москаленко. Українка стала першою у жіночому штовханні ядра.
Срібні нагороди завоювали:
Василь Ковальчук здобув “срібло” у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів. Він змагався у класі SH2 (спортсмени, які використовують підтримку, оскільки вони мають порушення, що зачіпає одну чи обидві руки і використовують тільки гвинтівку).
Олексій Федина виграв 73 медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо. У запливі на 100 метрів брасом плавець здобув срібну нагороду (клас S12).
Бронзові медалі вибороли:
Ірина Щетнік стала третьою у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів (положення лежачи, клас SH1). Для українки це вже друга “бронза” на Паралімпійських іграх у Токіо.
Також нагороду завоював дует Івана Мая та Лева Каца у настільному тенісі (клас S9). Спортсмени посіли третє місце, поступившись тенісистам з Китаю – Ї Кін Жао та Хао Ліану.
Яна Бережна фінішувала третьою на стометрівці брасом. Для неї – це перша медаль на цій Паралімпіаді.
Ярина Матло здобула бронзову нагороду в жіночому плаванні на дистанції 100 метрів брасом (клас SB12). Це перша нагорода для Ярини на Паралімпіаді-2020 та 74 для збірної України загалом.
Загалом Україна завоювала вже 75 медалі, з яких 17 — золоті, 35 — срібні та 25 — бронзові. Наша країна посідає 6 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота” та 4 місце за кількістю завойованих медалей.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.
- У сьомий день Паралімпійських ігор-2020 українська збірна завоювала 13 медалей та закріпилася в першій п’ятірці медального заліку.