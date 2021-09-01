Восьмий змагальний день Паралімпіади-2020 у Токіо розпочався для України трьома нагородами. Загалом українські паралімпійці здобули вісім нагород.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні українці змагалися у шести видах спорту: плаванні, легкій атлетиці (стрибків у довжину, штовханні ядра та бігу на дистанції 100 метрів), а також у командному півфіналі з настільного тенісу та в кульовій стрільбі.

За результатами восьмого дня наші спортсмени здобули 8 нагород: 2 золотих, 2 срібні і 4 бронзові медалі.

💙🎌💛2 золоті, 2 срібні і 4 бронзові медалі виборола збірна України у восьмий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020. Від імені усієї олімпійської родини щиро вітаємо з успіхами наших паралімпійців! 👍🇺🇦

📷 @ParalympicGames pic.twitter.com/i8SYrtJKj8 — НОК України (@OlympicUA) September 1, 2021

Золоті нагороди вибороли:

16 золоту медаль для нашої країни виборов Максим Крипак на дистанції 400 м вільним стилем. Для Крипака фінал Паралімпіади-2020 на 400-метрівці став п’ятим. Попередні чотири закінчилися для нього чотирма нагородами.

Ще одне золото із світовим рекордом здобула Анастасія Москаленко. Українка стала першою у жіночому штовханні ядра.

Срібні нагороди завоювали:

Василь Ковальчук здобув “срібло” у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів. Він змагався у класі SH2 (спортсмени, які використовують підтримку, оскільки вони мають порушення, що зачіпає одну чи обидві руки і використовують тільки гвинтівку).

Олексій Федина виграв 73 медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо. У запливі на 100 метрів брасом плавець здобув срібну нагороду (клас S12).

Бронзові медалі вибороли:

Ірина Щетнік стала третьою у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів (положення лежачи, клас SH1). Для українки це вже друга “бронза” на Паралімпійських іграх у Токіо.

Також нагороду завоював дует Івана Мая та Лева Каца у настільному тенісі (клас S9). Спортсмени посіли третє місце, поступившись тенісистам з Китаю – Ї Кін Жао та Хао Ліану.

Яна Бережна фінішувала третьою на стометрівці брасом. Для неї – це перша медаль на цій Паралімпіаді.

Ярина Матло здобула бронзову нагороду в жіночому плаванні на дистанції 100 метрів брасом (клас SB12). Це перша нагорода для Ярини на Паралімпіаді-2020 та 74 для збірної України загалом.