Про це розповідають #Букви.
Радіант потоку – знаходиться в сузір’ї Лева (Leo). Звідси і назва потоку.
Леоніди падають на Землю зі швидкістю 255 км/год – найшвидший з відомих метеорних потоків.
Леоніди – це один з найбільш рясних зорепадів. Земля проходить через уламки, залишені кометою Темпеля-Туттля, які, потрапляючи в нашу атмосферу, згоряють. Комета Темпеля-Туттля наближається до Сонця кожні 33 роки.
Дивитися на падаючі зірки можна після півночі і до світанку. Дивитися – на схід: трохи правіше і нижче Великої Ведмедиці (Major Ursa) і лівіше Регула (Regulus) – найяскравішої зірки в сузір’ї Лева.
Наступного разу комета підлетить до Сонця в 2031 році і тоді потік Леонід буде сильніше.
- У 2020 році в період з 17 липня по 24 серпня можна було спостерігати зорепад Персеїди. Максимальна активність метеорного потоку очікується вночі з 11 на 12 серпня.