Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками селекторної наради.
“Додатково обговорили процедуру ротації людей, які прибувають на обсервацію. Було вирішено, що їм робитимуть ПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що якщо тест буде негативний — людей відправлятимуть на самоізоляцію додому.
Також повідомляється, що в країні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, що прибувають з-за кордону. За словами Зеленського, умови на цих об’єктах мають бути комфортними.
“Всі пункти повинні бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції і обов’язково – для комфортного проживання”, – підкреслив він.
- Раніше повідомлялося, що громадян України, евакуйованих з В’єтнаму, не помістили на примусову обсервацію, як це анонсував глава МВС Арсен Аваков. Українці відмовилися від обсервації, дізнавшись, що вона платна. Деякі з них вибігли з аеропорту з валізами.
- Також частина громадян України, які прибули в країну з Балі і Катару 29 березня, відмовилися від примусової обсервації в готелях Києва та поїхали додому, отримавши штраф.
- Рішення української влади закрити кордони спричинило черги на пунктах пропуску, що потенційно могли призвести до масового зараження коронавірусом та до скандалів в аеропортах, наприклад, як у випадку з рейсами з Катару та В’єтнаму. #Букви зібрали хроніку подій.