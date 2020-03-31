Українцям, які повертаються з-за кордону і прибувають на обсервацію робитимуть ПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками селекторної наради.

“Додатково обговорили процедуру ротації людей, які прибувають на обсервацію. Було вирішено, що їм робитимуть ПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо тест буде негативний — людей відправлятимуть на самоізоляцію додому.

Також повідомляється, що в країні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, що прибувають з-за кордону. За словами Зеленського, умови на цих об’єктах мають бути комфортними.

“Всі пункти повинні бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції і обов’язково – для комфортного проживання”, – підкреслив він.