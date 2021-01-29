Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар.
Йдеться про правку до законопроєкту № 4613, яким дозволяється реєструвати в Україні вакцини проти коронавірусу COVID-19 до завершення клінічних досліджень. Напередодні Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні.
“Вранці з Яною Зінкевич (нардепом від “ЄС”, – ред.) на медичному комітеті. Законопроєкт про екстрену реєстрацію вакцин… Комітет врахував нашу правку – заборонити в Україні вакцини, розроблені країною-агресором. “Sputnik V” і Росія не будуть ставити свої сумнівні експерименти на українцях”, – наголосила Сюмар.
Нардеп уточнила, що на комітеті також була підтримана правка, згідно з якою під дію законопроєкту підпадають виключно вакцини.
“Вчора це був закон про можливість реєструвати будь-які експериментальні ліки. Зараз ми обмежили це виключно вакцинами проти COVID-19”, – розповіла Сюмар.
Законопроєкт № 4613 надає Уряду право реєструвати вакцини для використання за наступних умов:
• Є дані про успішне проведення доклінічних випробувань.
• Клінічні дослідження проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії або Європейського Союзу, або ж лікарський засіб має перекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я.
• Відома потенційна користь лікарського засобу.
• Не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи.
Відповідно до законопроєкту, за наявності цих обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування (за процедурою прискореної держреєстрації).
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.