Профільний комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації підтримав правку про заборону на використання в Україні російської вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар.

Йдеться про правку до законопроєкту № 4613, яким дозволяється реєструвати в Україні вакцини проти коронавірусу COVID-19 до завершення клінічних досліджень. Напередодні Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні.

“Вранці з Яною Зінкевич (нардепом від “ЄС”, – ред.) на медичному комітеті. Законопроєкт про екстрену реєстрацію вакцин… Комітет врахував нашу правку – заборонити в Україні вакцини, розроблені країною-агресором. “Sputnik V” і Росія не будуть ставити свої сумнівні експерименти на українцях”, – наголосила Сюмар.

Нардеп уточнила, що на комітеті також була підтримана правка, згідно з якою під дію законопроєкту підпадають виключно вакцини.

“Вчора це був закон про можливість реєструвати будь-які експериментальні ліки. Зараз ми обмежили це виключно вакцинами проти COVID-19”, – розповіла Сюмар.

Законопроєкт № 4613 надає Уряду право реєструвати вакцини для використання за наступних умов:

• Є дані про успішне проведення доклінічних випробувань.

• Клінічні дослідження проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії або Європейського Союзу, або ж лікарський засіб має перекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я.

• Відома потенційна користь лікарського засобу.

• Не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи.

Відповідно до законопроєкту, за наявності цих обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування (за процедурою прискореної держреєстрації).