Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску. Це дозволить провакцинувати українців, які повертаються додому з-за кордону.

Про це повідомляє Офіс президента.

“Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію… Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх охочих”, – сказав Шмигаль.

Наразі щеплення від коронавірусу можна отримати у кабінеті щеплення при медзакладі або в центрі масової вакцинації.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.