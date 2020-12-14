Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
По Києву та Київській області до кінця доби 14 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця.
15 грудня у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності жовтий).
Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Рекомендації для водіїв під час ожеледиці на дорогах:
Витримуйте дистанцію між автомобілями;
Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
Зважайте на попередження відповідних служб.
- Напередодні, 13 грудня, за прогнозом вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь, на дорогах ожеледиця.