В Україні 14 грудня, крім південно-східної частини, до кінця доби туман (видимість 200-500 метрів) та ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

По Києву та Київській області до кінця доби 14 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця.

15 грудня у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності жовтий).

Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Рекомендації для водіїв під час ожеледиці на дорогах:

Витримуйте дистанцію між автомобілями;

Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

Зважайте на попередження відповідних служб.