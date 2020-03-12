Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Карантин так карантин — подумала атмосфера і вирішила якраз на початку карантинного режиму в Україні суттєво знизити температуру повітря. Поступово, вже із п’ятниці, почнеться похолодання”, – йдеться в повідомленні.

Завтра на Заході, Півночі та Вінницькій області протягом дня очікується +6 +12 градусів.

Проте більшість центральної частини, Південь та Схід ще затримаються у теплішій повітряній масі, +10 +15, подекуди до +15 +18 градусів. Але вихідними очікується похолодання.

Дощі завтра пройдуть на Заході та Сході, надвечір опадів побільшає і вони поширяться ще й на центральну частину України. Південь та Схід – 13-го березня побудуть без опадів.

У суботу дощі, навіть подекуди з мокрим снігом, ймовірні у західних та північних областях.

У неділю в Україні повсюди буде сухо, але похолодає аж до “мінусів”.

У Києві 13-го березня опади малоймовірні, у суботу пройде холодний дощ, у неділю буде сонячно, проте морозно. Температура повітря у столиці завтра +10 градусів, у суботу +7 градусів, у неділю +3 градуси.

У ніч на суботу та у ніч на неділю ймовірний невеликий мороз, до -2-4 градусів.