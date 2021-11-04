В Україні стартує пілотний проєкт з вакцинації проти грипу просто в аптеках.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Незабаром в Україні стартує проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках. Відтак громадяни матимуть змогу прийти до аптеки, придбати вакцину і одразу зробити щеплення проти грипу. Таку практику впроваджують вперше.

Пілотний проєкт з щеплень в аптеках незабаром запустять в Києві. Він триватиме з 10 до 14 листопада включно в 5 аптеках Києва з 8:00 до 20:00 за адресами:

вул. Ярославів Вал, 20

вул. Московська, 46/2

вул. Велика Васильківська, 112А

вул. Дмитрівська, 2

вул. Срібнокільська, 2А

В тих же аптеках громадяни зможуть також пройти огляд лікаря.

Щепитися проти грипу у такий спосіб зможуть повнолітні особи.