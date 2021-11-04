Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Незабаром в Україні стартує проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках. Відтак громадяни матимуть змогу прийти до аптеки, придбати вакцину і одразу зробити щеплення проти грипу. Таку практику впроваджують вперше.
Пілотний проєкт з щеплень в аптеках незабаром запустять в Києві. Він триватиме з 10 до 14 листопада включно в 5 аптеках Києва з 8:00 до 20:00 за адресами:
- вул. Ярославів Вал, 20
- вул. Московська, 46/2
- вул. Велика Васильківська, 112А
- вул. Дмитрівська, 2
- вул. Срібнокільська, 2А
В тих же аптеках громадяни зможуть також пройти огляд лікаря.
Щепитися проти грипу у такий спосіб зможуть повнолітні особи.
- Раніше повідомлялося, що компанія Moderna сповістила про початок розроблення комбінованої вакцини проти коронавірусу та грипу. Тобто це свого роду бустер проти кількох респіраторних захворювань. Коли вона з’явиться на ринку — невідомо.