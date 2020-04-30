Про це повідомила пресслужба НБУ.

Так, після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку роботодавець отримав змогу формувати відомість на зарахування заробітної плати працівникам із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, зокрема рахунку, який працівник самостійно відкрив у банку.

Зазначається, що таке нововведення допоможе уникнути конфліктів між роботодавцем та працівником щодо права самостійно вибирати банк для отримання заробітної плати.

Воно набуде чинності з 1 січня 2021 року, щоб банки та роботодавці встигли доопрацювати свої автоматизовані системи та програмно-технічні комплекси.

“Працівник, а не роботодавець, має самостійно обирати банк, що обслуговуватиме його рахунок. Таке право передбачене законодавством про оплату праці і ми хочемо, щоб воно дійсно реалізовувалося на практиці. Адже це стимулюватиме банки до конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів та розширення спектру банківських послуг”, – прокоментував заступник голови регулятора Сергій Холод.