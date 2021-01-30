Українцям, яким не вистачить вакцини Pfizer, вводитимуть Sinovac – Ляшко

Про це він сказав в інтерв’ю BBC News Україна.
За словами Ляшка, вакциною Pfizer відразу почнуть робити щеплення мобільним бригадам і медичним працівникам.
“Pfizer буде їхати з холодильника з температурою -80 у холодильник, де буде +2. За таких умов вона може зберігатися 5 днів. Через такі температурні умови найбільш економічно доцільно використовувати Pfizer у мобільних бригадах для лікарів. Якщо приїде 300 тисяч Pfizer, вистачить для лікарів і соціальних працівників. Приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів”, – пояснив він.
На уточнююче питання, чи будуть робити щеплення вакциною Sinovac, тим, кому не вистачить Pfizer, Ляшко відповів ствердно.
При цьому, головний санлікар не став розповідати, кому першому зроблять щеплення, але зазначив, що першими вакцинуватимуться медичні працівники.
“Подивимось і звернемось до всіх департаментів охорони здоров’я, кожен у лікарні визначить людину…Вона (перша вакцинація, – ред.) буде під камерами, це завжди відбувається. Будь-який медпрацівник, який надає допомогу хворим на COVID-19, є героєм, тому перша вакцинація може бути зроблена будь-кому. Вони заслужили бути вакцинованими, бути в ефірі”, – додав він.
Нагадаємо, очікується, що в лютому Україна отримає вакцину з двох джерел — в рамках програми COVAX і ту, що була закуплена державним коштом. Оголошуючи про це, Ляшко заявив, що “не може озвучувати деталі”. Відповідно, яким препаратом планують почати вакцинувати українців в найближчі тижні, залишається невідомим.
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