Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Лікарські засоби від COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, зараз проходять клінічні дослідження в усьому світі. До випробувань цих препаратів можуть долучитися й охочі українці”, – йдеться в повідомленні.

У МОЗ пояснили, що клінічні дослідження проводяться для вивчення ефективності застосування препаратів під час лікування пацієнтів із захворюванням COVID-19. На сьогодні таких досліджень – 31, їх перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України за профілем випробування “COVID-19”.

“Клінічним випробуванням лікарських засобів в Україні відводиться важливе місце, оскільки рішення про можливість їх медичного застосування може бути ухвалене тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності”, – зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості лікарських засобів, виявляти реакції на них тощо. Вони необхідні, щоб підтвердити безпечність та ефективність ліків. Проте перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження та вивчають їх специфічну активність та безпечність.

Наступним етапом є клінічні випробування – чотири фази клінічних досліджень. В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження III фази, до яких залучають тисячі пацієнтів для підтвердження ефективності й безпеки лікарського засобу, необхідного дозування, збору інформації про реакції тощо.

“Дослідження в Україні проводяться на належному професійному рівні. Це неодноразово підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства та медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейською Агенцією лікарських засобів (European Medicines Agency)” – додали в МОЗ.