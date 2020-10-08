У зв'язку з масовими акціями протесту Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від візитів в Киргизьку Республіку.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС.

Громадянам України, які за збігом обставин опинилися на території Киргизстану, МЗС радить не брати участі в масових демонстраціях, уникати масового скупчення людей, а також суперечок з місцевим населенням стосовно внутрішньополітичної ситуації.

Українців закликали стежити за новинами і рекомендаціями місцевих органів влади.

Дипломатичні відомства України в Киргизстані будуть оперативно реагувати на звернення громадян.

У разі загрози життю або здоров’ю українців просять звертатися до посольства України в Киргизькій Республіці за телефоном +996 701 88 84 63 або дзвонити на “гарячу лінію” МЗС України за телефоном +38 044 238 16 57. Лінія працює цілодобово.

Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.