Про це повідомили в пресслужбі МЗС.
Громадянам України, які за збігом обставин опинилися на території Киргизстану, МЗС радить не брати участі в масових демонстраціях, уникати масового скупчення людей, а також суперечок з місцевим населенням стосовно внутрішньополітичної ситуації.
Українців закликали стежити за новинами і рекомендаціями місцевих органів влади.
Дипломатичні відомства України в Киргизстані будуть оперативно реагувати на звернення громадян.
У разі загрози життю або здоров’ю українців просять звертатися до посольства України в Киргизькій Республіці за телефоном +996 701 88 84 63 або дзвонити на “гарячу лінію” МЗС України за телефоном +38 044 238 16 57. Лінія працює цілодобово.
Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.
- Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними результати парламентських виборів, через які в країні почалися масові протести.
- 6 жовтня стало відомо, що мер столиці Киргизстану – Бішкеку Азіз Суракматов подав у відставку.
- Також після того, як колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку, у країні призначили нового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.
- Рада безпеки Киргизстану заявила, що місцезнаходження президента країни Сооронбая Жеенбекова невідомо.