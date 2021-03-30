Банкам доведеться відключити українцям безкоштовні Apple Pay та Google Pay, а також грейс-період за кредитними картками, якщо Парламент ухвалить рішення про зниження комісії за еквайринг.

Про це зазначається у пресрелізі “ПриватБанку”, що є у розпорядженні видання #Букви.

Як повідомив заступник голови правління “ПриватБанку” Разван Мунтеану, банки просто будуть змушені відключити можливість прийому оплати Apple Pay через високу собівартість транзакцій з урахуванням додаткових витрат емітентів. Іншими словами, розрахунки через Apple Pay та Google Pay стануть збитковими.

За словами Мунтеануа, загалом, у разі ухвалення закону, зросте вартість обслуговування карток для клієнтів, оскільки банки змушені будуть підвищити вартість своїх послуг. Так, вартість обслуговування картки складатиме в середньому понад 200 гривень на рік, що буде відчутним для соціально вразливих верств населення – пенсіонерів, працівників бюджетних установ, тощо.

У випадку ухвалення закону про регулювання вартості безготівкових транзакцій, банки змушені будуть скасувати грейс-період за кредитними картками, а це збільшення витрат клієнтів на обслуговування кредитів в середньому на 3-3,5% на місяць.

“На сьогодні “ПриватБанк” забезпечує 3,2 млрд грн розрахунків за рахунок кредитних коштів на місяць та обслуговує їх у пільговому періоді за ставкою 0,00001% річних”, – йдеться у повідомленні банку.