Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні частково зупинив дію угоди з Білоруссю про безвізові поїздки громадян.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, з 1 вересня громадяни України не зможуть перетинати кордон з Білоруссю по внутрішньому українському паспорту.

Слід зазначити, що зміни стосуються лише виїзду з території України в Білорусь. Перетнути кордон у зворотному напрямку і надалі можна за внутрішніми паспортами.

Уряд також доручив Міністерству закордонних справ поінформувати уряд Республіки Білорусь про зупинення дії відповідного пункту Угоди про безвізові поїздки громадян.