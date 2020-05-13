Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, з 1 вересня громадяни України не зможуть перетинати кордон з Білоруссю по внутрішньому українському паспорту.
Слід зазначити, що зміни стосуються лише виїзду з території України в Білорусь. Перетнути кордон у зворотному напрямку і надалі можна за внутрішніми паспортами.
Уряд також доручив Міністерству закордонних справ поінформувати уряд Республіки Білорусь про зупинення дії відповідного пункту Угоди про безвізові поїздки громадян.
- Після закінчення пандемії коронавірусу і відкриття країнами Європи своїх кордонів у українців не повинно виникнути проблем із використанням безвізового режиму.