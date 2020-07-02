Кількість українців, яких можна було назвати умовно заможними, на початок червня зменшилася в порівнянні з кінцем квітня. При цьому кожному десятому не вистачає коштів навіть на їжу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

“З середини березня 2020 року в Україні був запроваджений карантин, що за припущеннями експертів, політиків, звичайних громадян, могло позначатися на зайнятості населення і їхніх доходах. КМІС проводив у другій половині квітня і наприкінці травня-на початку червня свої регулярні опитування і, зокрема, вивчалося питання, як респонденти оцінюють добробут своєї родини”, – наголошується в результатах опитування.

Так, соціологи з’ясували, що за означений період (кінець квітня – початок червня, коли діяв карантин) фіксується зниження добробуту українців. Якщо наприкінці квітня можна було віднести до умовно заможних верств населення (які можуть дозволити собі купувати деякі дорогі речі, як телевізор або холодильник, або можуть дозволити собі взагалі що завгодно) 20,5 % респондентів, то на початку червня – вже 11,5 %.

При цьому, з 30 % до 36 % зросла частка респондентів з умовно середнім рівнем добробуту (можуть трохи відкладати, але не можуть дозволити купівлю таких речей, як телевізор або холодильник).

З 34 % до 37 % зросла частка українців з низьким рівнем добробуту (вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко).

“Водночас, рівень абсолютної бідності – тих, кому не вистачає грошей на їжу – практично не змінився – 11,5 % наприкінці квітня проти 12 % на початку червня“, – наголошується в результатах дослідження.

Соціологи уточнили, що за період з квітня по початку червня “фіксується зниження добробуту населення, хоча при цьому принаймні поки що немає переходу до абсолютної бідності”.

Опитування проводилося з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 4000 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7 % для показників близьких до 50 %, 1,5 % — для показників близьких до 25 %, 1 % — для показників близьких до 10 %, 0,8 % — для показників близьких до 5 %, 0,4 % — для показників близьких до 1 %.

Також враховані результати опитування, проведеного 17-25 квітня 2020 року, за аналогічною методикою.