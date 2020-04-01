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Українці більше не можуть швидко оскаржити рішення Кабміну — юрист

Набули чинності зміни до процесуальних кодексів, відповідно до яких українці зможуть оскаржити рішення уряду лише в апеляційних судах.

Середа, 1 квітня 2020, 23:15

На це звернув увагу юрист, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера.

“Мабуть, повз увагу багатьох пройшов Закон номер 460-ІХ від 15 січня 2020 року, яким внесено зміни до трьох процесуальних кодексів України (ГПК, ЦПК, КАС). Ці зміни набрали чинності 8 лютого 2020 року”, — зазначив Магера в своєму пості в Facebook.

Особливу увага юриста привернули зміни, внесені до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до яких не допускається забезпечення адмінсудами позовів шляхом зупинення рішень Кабінету Міністрів. Раніше такі обмеження стосувалися лише рішень Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

“Яким б ідіотським, неконституційним чи незаконним не було рішення Кабміну, навіть суд протягом тривалого часу не здатен захистити конституційні права і свободи громадян. Бо це заборонив зробити парламент — шляхом прийняття закону і президент — шляхом промульгації закону”, — пояснив Магера.

За словами юриста, скасувати незаконний акт Кабінету Міністрів все ще можливо шляхом подачі позову в суд першої інстанції та оскарження рішення в апеляційному суді. Але цей процес займе доволі тривалий час.

“Якщо під час дії карантину, коли конституційні права і свободи не можуть бути обмежені, Кабмін вирішить обмежити ваші права і свободи, не дивуйтеся, що тижнями і місяцями (це ще в кращому разі) не зможете захистити свої права і свободи від свавілля у суді”, — наголосив він

Теги: Кабінет Міністрів, суд, обжалование

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