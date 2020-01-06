У Національному банку України повідомляють, що українці чотири роки поспіль продають більше іноземної валюти, ніж купують.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Уточнюється, що обсяг міжбанківського ринку валют в 2019 році перевершив 94 млрд дол. США. У порівнянні з минулим роком обсяг міжбанківських операцій виріс в півтора рази. Це втричі перевищує показник 2015 року.

“Зростання обсягів міжбанку є свідченням макроекономічної стабілізації та більшої інвестиційної привабливості країни. Важливим рушієм цього процесу є також валютна лібералізація, яку Національний банк проводив впродовж останніх років“, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що зростання експортних потужностей України, зовнішні залучення приватного і державного сектора дали можливість НБУ встановити рекорд з купівлі валют на міжбанку, який склав 7,9 млрд дол. США.

“Позитивною залишалась і ситуація на готівковому ринку. Вже 4 роки поспіль громадяни продають валюти більше, ніж купують. У 2019 році ця позитивна різниця становила 177 млн дол. США. Обсяг готівкого ринку загалом зріс на понад 40%”, – говориться в повідомленні.

Також в Нацбанку стверджують, що “українці поступово звикають до плаваючого курсу гривні”.