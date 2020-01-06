Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Уточнюється, що обсяг міжбанківського ринку валют в 2019 році перевершив 94 млрд дол. США. У порівнянні з минулим роком обсяг міжбанківських операцій виріс в півтора рази. Це втричі перевищує показник 2015 року.
“Зростання обсягів міжбанку є свідченням макроекономічної стабілізації та більшої інвестиційної привабливості країни. Важливим рушієм цього процесу є також валютна лібералізація, яку Національний банк проводив впродовж останніх років“, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що зростання експортних потужностей України, зовнішні залучення приватного і державного сектора дали можливість НБУ встановити рекорд з купівлі валют на міжбанку, який склав 7,9 млрд дол. США.
“Позитивною залишалась і ситуація на готівковому ринку. Вже 4 роки поспіль громадяни продають валюти більше, ніж купують. У 2019 році ця позитивна різниця становила 177 млн дол. США. Обсяг готівкого ринку загалом зріс на понад 40%”, – говориться в повідомленні.
Також в Нацбанку стверджують, що “українці поступово звикають до плаваючого курсу гривні”.
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук упевнений, що зміцнення гривні відображає попит на національну валюту і не може розглядатися виключно як негативне явище, адже має свої плюси і мінуси.
- З початку 2019 року українські агрокомпанії через зміцнення гривні недоотримали 6-7 млрд грн експортної виручки.