Протягом 24 років українці більше довіряють астрологам, аніж політикам.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Інституту соціології НАН України.

Довіра оцінювалося за 5-бальною шкалою, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра.

У зведеній таблиці наведені результати опитувань громадської думки в період з 1994 по 2018 рік.

Так, рівень довіри до астрологів серед українців коливався на рівні від 2,2 до 2,5. У 2018 році цей показник склав 2,2.

При цьому, Верховній Раді українці довіряли за 5-бальною шкалою від 1,7 до 2,5. У 2018 році цей показник склав 1,8.

Довіра до Кабміну фіксувалося на позначці від 1,8 до 2,6. У 2018 році цей показник склав 1,9.

Згідно таблиці, найвищий рівень довіри в українців до сім’ї та родичів – 4,5.