Про це свідчать дані соціологічного опитування Інституту соціології НАН України.
Довіра оцінювалося за 5-бальною шкалою, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра.
У зведеній таблиці наведені результати опитувань громадської думки в період з 1994 по 2018 рік.
Так, рівень довіри до астрологів серед українців коливався на рівні від 2,2 до 2,5. У 2018 році цей показник склав 2,2.
При цьому, Верховній Раді українці довіряли за 5-бальною шкалою від 1,7 до 2,5. У 2018 році цей показник склав 1,8.
Довіра до Кабміну фіксувалося на позначці від 1,8 до 2,6. У 2018 році цей показник склав 1,9.
Згідно таблиці, найвищий рівень довіри в українців до сім’ї та родичів – 4,5.
- Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг” наприкінці січня, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського впав ще на 7%.
- Раніше повідомлялося, що рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського впав на 16 відсотків в порівнянні з жовтнем 2019 року.