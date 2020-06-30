Про це свідчать дані опитування, проведеного в червні Центром Разумкова.
Згідно з даними опитування, найбільшу підтримку виборців отримала б партія “Слуга народу”. За неї готові віддати свій голос 30,3 % тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.
Варто відзначити, що рейтинг цієї політсили серед потенційних виборців з квітня 2020 року знизився на 11,2 % (з 41,5 % до 30,3 %).
Також прохідний бар’єр до Парламенту могли б подолати партії:
• “Опозиційна платформа – За життя” – 21,8 % серед виборців, які мають намір голосувати і визначилися з вибором;
• “Європейська Солідарність” – 15,7 %;
• ВО “Батьківщина” – 8,5 %.
Решта партій не долають бар’єр в 5 %.
У порівнянні з квітневим опитуванням Центру Разумкова, рейтинги зазначених трьох політсил зросли:
• ОПЗЖ – на 7,6 % (з 14,2 % до 21,8 %);
• “Європейської Солідарності” – на 1,8 % (з 13,9 % до 15,7 %);
• ВО “Батьківщина” – на 1,5 % (з 7 % до 8,5 %).
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3 % з імовірністю 0,95.
- Згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), рейтинг пропрезидентської партії “Слуга народу” з квітня знизився на 4,6% (серед респондентів, які визначилися з вибором). На початок червня рейтинг склав 28%.
- Згідно з опитуванням КМІС, оприлюдненим у травні, тільки трохи більше 20% українців схвалюють дії Верховної Ради і Кабінету Міністрів.