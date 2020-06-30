Якби наприкінці червня в Україні проходили дострокові вибори до Верховної Ради, 5% -й бар'єр подолали б чотири політичні партії.

Про це свідчать дані опитування, проведеного в червні Центром Разумкова.

Згідно з даними опитування, найбільшу підтримку виборців отримала б партія “Слуга народу”. За неї готові віддати свій голос 30,3 % тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати. Варто відзначити, що рейтинг цієї політсили серед потенційних виборців з квітня 2020 року знизився на 11,2 % (з 41,5 % до 30,3 %).

Також прохідний бар’єр до Парламенту могли б подолати партії:

• “Опозиційна платформа – За життя” – 21,8 % серед виборців, які мають намір голосувати і визначилися з вибором;

• “Європейська Солідарність” – 15,7 %;

• ВО “Батьківщина” – 8,5 %.

Решта партій не долають бар’єр в 5 %.

У порівнянні з квітневим опитуванням Центру Разумкова, рейтинги зазначених трьох політсил зросли:

• ОПЗЖ – на 7,6 % (з 14,2 % до 21,8 %);

• “Європейської Солідарності” – на 1,8 % (з 13,9 % до 15,7 %);

• ВО “Батьківщина” – на 1,5 % (з 7 % до 8,5 %).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3 % з імовірністю 0,95.