В Україні на коронавірус COVID-19 найчастіше хворіють люди у віці від 30 до 49 років.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Якщо ми подивимося по віковій розбивці, то найбільше хворіють люди у віці від 30 до 49 років, майже 38 % від усіх хворих“, – зазначив він.

За іншими віковими групами статистика наступна:

• від 18 до 29 років – 17 % хворих;

• від 50 до 65 років – 30 %;

• 65+ – 6 % хворих.

“Це свідчить про те, що старша вікова група все ж дослухається до порад Міністерства охорони здоров’я, Уряду, виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над Україною і всім світом”, – наголосив Ляшко.

У зв’язку з цим він не виключив, що доведеться вводити нові карантинні обмеження, щоб знизити мобільність молодих людей.

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(На відео – з 1:30)