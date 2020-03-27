Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Якщо ми подивимося по віковій розбивці, то найбільше хворіють люди у віці від 30 до 49 років, майже 38 % від усіх хворих“, – зазначив він.
За іншими віковими групами статистика наступна:
• від 18 до 29 років – 17 % хворих;
• від 50 до 65 років – 30 %;
• 65+ – 6 % хворих.
“Це свідчить про те, що старша вікова група все ж дослухається до порад Міністерства охорони здоров’я, Уряду, виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над Україною і всім світом”, – наголосив Ляшко.
У зв’язку з цим він не виключив, що доведеться вводити нові карантинні обмеження, щоб знизити мобільність молодих людей.
(На відео – з 1:30)
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